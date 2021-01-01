Третьяк: сборной России надо подавить Германию своей атакой, чтобы у неё не было иллюзий

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Германии.
«Все думают, что это будет легкой прогулкой, но у немцев дисциплинированная команда, и она с каждой встречей показывает результаты всё лучше. Поэтому нашим ребятам надо выходить и решать все вопросы в первом же периоде, надо подавить соперника своей атакой и мощью, чтобы у него не было иллюзий.
Наша команда выше уровнем, но это не значит, что будет легко. Нельзя расслабляться, каждый матч — это как финал, в котором надо играть на победу.
Дисциплина — залог успеха, российским хоккеистам нужно быть дисциплинированными и внимательными. Кто сможет сдерживать свои эмоции, не удаляться на ровном месте, тот и победит», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».
- 1 января 2021
-
20:57
-
20:40
-
19:15
-
18:36
-
17:45
-
16:55
-
15:45
-
15:01
-
14:25
-
08:50
-
08:35
-
08:12
-
08:09
-
08:05
-
08:00
-
07:58
-
07:57
-
06:40
-
05:00
-
04:33
-
04:20
-
00:39
-
00:29
- 31 декабря 2020
-
23:10
-
20:53
-
20:35
-
19:33
-
18:46
-
18:15
-
17:27
-
17:15
-
16:56
-
16:31
-
16:00
-
15:30