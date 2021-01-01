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Третьяк: сборной России надо подавить Германию своей атакой, чтобы у неё не было иллюзий

Третьяк: сборной России надо подавить Германию своей атакой, чтобы у неё не было иллюзий
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Германии.

«Все думают, что это будет легкой прогулкой, но у немцев дисциплинированная команда, и она с каждой встречей показывает результаты всё лучше. Поэтому нашим ребятам надо выходить и решать все вопросы в первом же периоде, надо подавить соперника своей атакой и мощью, чтобы у него не было иллюзий.

Наша команда выше уровнем, но это не значит, что будет легко. Нельзя расслабляться, каждый матч — это как финал, в котором надо играть на победу.

Дисциплина — залог успеха, российским хоккеистам нужно быть дисциплинированными и внимательными. Кто сможет сдерживать свои эмоции, не удаляться на ровном месте, тот и победит», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

Сборная России сыграет с Германией в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира – 2021
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