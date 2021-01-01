Берюбе: Костин приедет в Сент-Луис не сразу из-за проблем с визой. Но мы на него посмотрим

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе в преддверии старта тренировочного лагеря поделился мыслями о перспективах нападающего Клима Костина. В данный момент форвард выступает в КХЛ за «Авангард» на правах аренды.



«Клим приедет сюда не сразу из-за проблем с визой. Но он определённо интересный игрок, учитывая его габариты и катание, так что мы на него посмотрим.



Мы хотим попытаться использовать возможности Клима по максимуму, и, надеюсь, он готов сделать еще один шаг и сыграть в НХЛ», — приводит слова Беруби The Athletic.



Напомним, что 21-летний Костин провёл в КХЛ 30 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «0» и 55 минутах штрафного времени. Ранее Костин выступал за московское «Динамо».