Берюбе: Костин приедет в Сент-Луис не сразу из-за проблем с визой. Но мы на него посмотрим

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе в преддверии старта тренировочного лагеря поделился мыслями о перспективах нападающего Клима Костина. В данный момент форвард выступает в КХЛ за «Авангард» на правах аренды.
«Клим приедет сюда не сразу из-за проблем с визой. Но он определённо интересный игрок, учитывая его габариты и катание, так что мы на него посмотрим.
Мы хотим попытаться использовать возможности Клима по максимуму, и, надеюсь, он готов сделать еще один шаг и сыграть в НХЛ», — приводит слова Беруби The Athletic.
Напомним, что 21-летний Костин провёл в КХЛ 30 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «0» и 55 минутах штрафного времени. Ранее Костин выступал за московское «Динамо».
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