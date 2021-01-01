Бадюков: если сборная России начнёт вестись на провокации, то это может выйти нам боком

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о сопернике сборной России в четвертьфинале МЧМ-2021 — сборной Германии.
«Немцы постараются сыграть в свой лучший хоккей, это молодая, быстрая, перспективная команда. Но немцы так, как чехи, закрываться точно не будут, и если наши ребята сыграют так же, как со шведами, с позиции силы, с позиции взрослого хоккея, то всё будет в порядке. Думаю, что недонастроя быть никакого не может.
Они могут создать проблемы только в большинстве. Если мы начнём удаляться, вестись на провокации, то это может выйти боком. Там действительно классные исполнители, здорово по турниру идут, и при реализации лишнего они очень опасны. Так что ненужные удаления надо исключить», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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