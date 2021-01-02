Россия — Германия: онлайн-трансляция четвертьфинала МЧМ-2021 начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 2 января, сборная России проведёт четвертьфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Германии. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В свою очередь немецкая команда начала мировое первенство с проигрышей в матчах со сборными Финляндии (3:5) и Канады (2:16), после чего переиграла команды Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4).
- 2 января 2021
-
15:19
-
15:00
-
14:58
-
14:32
-
14:17
-
13:43
-
13:08
-
13:00
-
12:32
-
11:50
-
11:05
-
11:00
-
10:43
-
10:20
-
09:50
-
09:21
-
08:55
-
08:52
-
08:38
-
07:00
- 1 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
23:01
-
23:01
-
22:53
-
22:46
-
22:46
-
22:36
-
22:34
-
22:19
-
21:56
-
21:39
-
20:57
-
20:40
-
19:15