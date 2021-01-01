Афанасьев — о матче со сборной Германии: с каким счётом закончим? Не знаю, я не экстрасенс

Нападающий молодёжной сборной России Егор Афанасьев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира 2021 года с командой Германии.
«Надо играть в свою игру. Да, Германия крупно проиграла Канаде, но у них будет боевой настрой. Повторюсь, надо показывать свою игру, лёгких матчей не будет. С каким счётом закончим? Не знаю, я же не экстрасенс.
У нас пара тренировок была утром, пораньше ляжем спать и всё будет хорошо. Думаю, в 21-21:30 по Эдмонтону вечером ляжем спать. На Новый год посмотрели фильм с тренерским штабом, называется «Время первых», про космос. Нам сделали хороший ужин.
Могу играть с любыми партнёрами, без разницы, в каком звене. Мне без разницы, где играть. Тренер подбирал мне хороших партнёров. Надо выходить на лёд и отдавать всё, что можешь», — передаёт слова Афнасьева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 1 января 2021
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