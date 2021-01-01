Пономарёв: впервые слышу, что Германия — это соперник не уровня России. Это плей-офф

Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв поделился ожиданиями от матча с Германией.



«Рано выплеснул голы, сделав дубль в ворота сборной США, но считаю, что ещё есть резерв, который могу применить в следующих матчах. Для меня самое важное — это победа. Сделаю всё, чтобы наша команда выиграла.



Думаю, в последний раз в 10 утра играл на первенство Москвы. Слежу за режимом, к 10 утра уже будем бодрствовать и будет хороший хоккей. Спать на арене перед матчем? Нет, думаю, это не лучший вариант. Там холодно, и можно простудиться. А нам это не нужно.



Мне помогает чтение, ты можешь отвлечься и подумать о чём-то другом. Есть моменты, когда в тебя не верит весь мир, но ты должен сам поверить в себя и в своего товарища.



Первый раз слышу, что Германия — это соперник не уровня России. Это плей-офф, здесь может случиться всякое. На групповом этапе мы сплотились как одна команда. У нас одно большое сердце. Один палец может сломаться, а кулак никогда не сломается. Нужна хорошая дисциплина и сверхусилия, чтобы двигаться дальше. Мы приехали выигрывать чемпионат мира.



Я никогда не отличался большой говорливостью, стараюсь больше поддерживать команду делом. Ничего не меняется, нужно всё доказывать на льду. Пока не видел игр Штюцле, скажу честно. Не могу ничего сказать. Мы все верим, что можем», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.