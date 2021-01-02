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История и статистика встреч сборных России и Германии на молодёжных чемпионатах мира

История и статистика встреч сборных России и Германии на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сегодня, 2 января, сборная России проведёт четвертьфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Германии. Начало — в 20:00 мск.

Турнирная сетка плей-офф МЧМ-2021

Сборные России и Германии встречались на молодёжных чемпионатах мира шесть раз. Россияне одержали шесть побед с общим счётом 34:4.

МЧММесто проведенияРаундСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1993ШвецияГруппаРоссия — Германия4:0Шальнов. Иванов, Белов, Галанов
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — Германия1:0Кондрашкин
МЧМ-1995КанадаГруппаРоссия — Германия8:1Меляков, Шарифьянов (2), Заварухин (2), Харламов, Королюк, Гатиятулин — Хехт
МЧМ-1996СШАГруппаРоссия — Германия8:2Петрочинин, Самсонов (2), Лучинкин, Королюк (2), Рябыкин, Набоков — Лингеманн, Гольдманн
МЧМ-2013РоссияГруппаРоссия — Германия7:0Кучеров, Якупов, Жарков, Яруллин, Косов (3)
МЧМ-2020ЧехияГруппаРоссия — Германия6:1Марченко (2), Денисенко, Дорофеев (2), Воронков — Киндер

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

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