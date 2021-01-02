История и статистика встреч сборных России и Германии на молодёжных чемпионатах мира
Сегодня, 2 января, сборная России проведёт четвертьфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Германии. Начало — в 20:00 мск.
Сборные России и Германии встречались на молодёжных чемпионатах мира шесть раз. Россияне одержали шесть побед с общим счётом 34:4.
|МЧМ
|Место проведения
|Раунд
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1993
|Швеция
|Группа
|Россия — Германия
|4:0
|Шальнов. Иванов, Белов, Галанов
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — Германия
|1:0
|Кондрашкин
|МЧМ-1995
|Канада
|Группа
|Россия — Германия
|8:1
|Меляков, Шарифьянов (2), Заварухин (2), Харламов, Королюк, Гатиятулин — Хехт
|МЧМ-1996
|США
|Группа
|Россия — Германия
|8:2
|Петрочинин, Самсонов (2), Лучинкин, Королюк (2), Рябыкин, Набоков — Лингеманн, Гольдманн
|МЧМ-2013
|Россия
|Группа
|Россия — Германия
|7:0
|Кучеров, Якупов, Жарков, Яруллин, Косов (3)
|МЧМ-2020
|Чехия
|Группа
|Россия — Германия
|6:1
|Марченко (2), Денисенко, Дорофеев (2), Воронков — Киндер
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Ларионов: в сборной России есть ребята, которые могут выключить первую тройку немцев
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