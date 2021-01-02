История и статистика встреч сборных России и Германии на молодёжных чемпионатах мира

Сегодня, 2 января, сборная России проведёт четвертьфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Германии. Начало — в 20:00 мск.

Сборные России и Германии встречались на молодёжных чемпионатах мира шесть раз. Россияне одержали шесть побед с общим счётом 34:4.

МЧМ Место проведения Раунд Соперники Счёт Авторы голов МЧМ-1993 Швеция Группа Россия — Германия 4:0 Шальнов. Иванов, Белов, Галанов МЧМ-1994 Чехия Группа Россия — Германия 1:0 Кондрашкин МЧМ-1995 Канада Группа Россия — Германия 8:1 Меляков, Шарифьянов (2), Заварухин (2), Харламов, Королюк, Гатиятулин — Хехт МЧМ-1996 США Группа Россия — Германия 8:2 Петрочинин, Самсонов (2), Лучинкин, Королюк (2), Рябыкин, Набоков — Лингеманн, Гольдманн МЧМ-2013 Россия Группа Россия — Германия 7:0 Кучеров, Якупов, Жарков, Яруллин, Косов (3) МЧМ-2020 Чехия Группа Россия — Германия 6:1 Марченко (2), Денисенко, Дорофеев (2), Воронков — Киндер

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.