Кожевников: сборная России прибавляет на МЧМ-2021. Главное — убирать ненужные удаления

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Германии на молодёжном чемпионате мира.
«Не будет никакого недонастроя. Команда Игоря Ларионова прибавляет, ведущие звенья и игроки, включая капитана команды Василия Подколзина, радуют. Радует и наш вратарь Ярослав Аскаров. Думаю, он сыграет все оставшиеся матчи. Главное, убирать ненужные удаления, которые были в игре со шведами. Меньшинство может испортить нам игру. У сборной России очень хорошие шансы на выход в полуфинал, а дальше будем смотреть по ситуации. Пока все мысли о немцах.
Мне кажется, что Германия попробует сыграть с Россией от обороны. Наши ребята здорово гасят чужие атаки в своей зоне, создают много моментов. Играть в открытый хоккей для немцев смерти подобно. Но за Штюцле, Петеркой и всем ведущим звеном сборной Германии обязательно надо присматривать. Думаю, тренерский штаб тщательно разберёт игру этого звена, будет определённый план противодействия», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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