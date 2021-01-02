Дементьев: слабых соперников на МЧМ не бывает, недонастроя у сборной России быть не может

Агент и эксперт по молодёжному хоккею Алексей Дементьев поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей на молодёжном чемпионате мира.
«Можно ли говорить, что России повезло с соперником? Слабых соперников на МЧМ не бывает, тем более на этапе игр навылет, а поэтому недонастроя не может быть в принципе. Немцы очень организованны и дисциплинированны, но класс в подборе игроков у нас выше.
Звено у немцев действительно сильное, играет очень интересно, но одного звена недостаточно для победы. Помимо созидания, ещё нужно уметь обороняться. Есть ли у немцев свой план, как у чехов, на игру с нашей командой, сказать сложно. Передача нашей команде всей инициативы также чревата для немцев проблемами. Если сыграть в открытый хоккей, то у них недостаточно ресурсов. В любом случае игра будет интересной.
Возможны ли сенсации в парах Канада — Чехия и США — Словакия? Не думаю, что у североамериканских команд возникнут проблемы с выходом в следующий круг. Последние годы в чешском и словацком хоккее наблюдается заметный спад в подготовке хоккеистов. В обеих странах руководство федераций и лиг предпринимают определённые шаги к восстановлению былого. Чехи не смогут второй раз сыграть так же, как они сыграли со сборной России.
Встреча Финляндия — Швеция — это самый яркий матч на стадии четвертьфинала, а ещё самый непредсказуемый. В обеих странах очень серьёзная подготовка и работа с молодёжью, всё делается для хоккея. В Швеции вообще всё по-особенному, у них конкуренция в юношеском и молодёжном хоккее крайне высока. Там идёт настоящая битва за попадание в сборную. Финны тоже мастеровитые, настырные. Будет очень хорошая игра. Мне финны больше нравятся, ставлю на них», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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