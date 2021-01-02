Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв показал, как встретил Новый год с Кубком Стэнли

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Хоккеист показал, как он встретил Новый год с Кубком Стэнли.

Видео можно посмотреть на странице Михаила Сергачёва в «Инстаграме».

В сезоне-2019/2020 Сергачёв набрал 34 (10+24) очка в регулярном чемпионате и 10 (3+7) — в плей-офф. В минувшем сезоне в составе «молний» российский защитник стал обладателем Кубка Стэнли.

В межсезонье 22-летний защитник подписал трёхлетний контракт с «молниями». Среднегодовая зарплата россиянина составит $ 4,8 млн. Общая сумма сделки — $ 14,4 млн.

Сергачёв был задрафтован в 2016 году в 1-м раунде под общим 9-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». 15 июня 2017 года он был обменян в «Тампу» на 22-летнего нападающего Джонатана Друэна.