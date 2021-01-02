Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв показал, как встретил Новый год с Кубком Стэнли

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Хоккеист показал, как он встретил Новый год с Кубком Стэнли.
Видео можно посмотреть на странице Михаила Сергачёва в «Инстаграме».
В сезоне-2019/2020 Сергачёв набрал 34 (10+24) очка в регулярном чемпионате и 10 (3+7) — в плей-офф. В минувшем сезоне в составе «молний» российский защитник стал обладателем Кубка Стэнли.
В межсезонье 22-летний защитник подписал трёхлетний контракт с «молниями». Среднегодовая зарплата россиянина составит $ 4,8 млн. Общая сумма сделки — $ 14,4 млн.
Сергачёв был задрафтован в 2016 году в 1-м раунде под общим 9-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». 15 июня 2017 года он был обменян в «Тампу» на 22-летнего нападающего Джонатана Друэна.
- 2 января 2021
-
11:50
-
11:05
-
11:00
-
10:43
-
10:20
-
09:50
-
09:21
-
08:55
-
08:52
-
08:38
-
07:00
- 1 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
23:01
-
23:01
-
22:53
-
22:46
-
22:46
-
22:36
-
22:34
-
22:19
-
21:56
-
21:39
-
20:57
-
20:40
-
19:15
-
18:36
-
17:45
-
16:55
-
15:45
-
15:01
-
14:25
-
08:50
-
08:35
-
08:12