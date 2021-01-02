Как завершится четвертьфинал МЧМ-2021 между сборными России и Германии?

Сегодня, 2 января, сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Германии. Начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как завершится четвертьфинал МЧМ-2021 между сборными России и Германии?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче на групповом этапе турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В свою очередь немецкая команда начала мировое первенство с проигрышей сборным Финляндии (3:5) и Канады (2:16), после чего обыграла команды Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4).