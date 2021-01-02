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Тренер сборной Германии: то, что мы вышли в 1/4 финала, — уже историческое событие

Тренер сборной Германии: то, что мы вышли в 1/4 финала, — уже историческое событие
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной Германии Тобиас Абштрайтер прокомментировал выступление команды на МЧМ-2021.

«Надеемся на хороший настрой нашей команды, который стал намного лучше после всех трудностей на старте турнира. Тогда у нас были большие проблемы из-за коронавируса. Наш командный дух невероятен. Парни уже очень хорошо выступили. Более того, то, что произошло со сборной Германии на нынешнем МЧМ, для меня уже историческое событие. В сложившихся обстоятельствах мы вышли в 1/4 финала. Это просто невероятно», — приводит слова Абштрайтера Sportchau.

Напомним, первые матчи турнира немецкая команда проводила в сильно усечённом составе, так как многие игроки находились на карантине из-за положительных тестов на коронавирус. Лишь в последнем матче группового этапа, со Швейцарией, сборная Германии смогла сыграть полным составом. В 1/4 финала немецкая команда сыграет со сборной России.

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