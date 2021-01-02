Уилер — о канадском дивизионе: это здорово, такое случается раз в жизни

Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер поделился ожиданиями от нового сезона Национальной хоккейной лиги.

«В нашей команде собрались люди, которые действительно верят в неё. У нас были успехи, но жизнь порой преподносила и не самые приятные сюрпризы. Надо извлечь уроки из матчей плей-офф, чтобы понять, как бороться за чемпионский титул. Некоторым вещам нельзя научиться до тех пор, пока не испытаешь их на себе. Возможно, я не прав, но мне кажется, что командам, которые становились обладателями Кубка Стэнли в последние годы, пришлось проделать долгий путь, и только после этого они поднимались на вершину. Не было таких команд, которые сразу взлетели бы на самый верх.

Канадский дивизион? Наверное, зрителям будет очень интересно, особенно канадцам. Живу здесь уже давно и понимаю, что у местных жителей есть друзья, родственники во всех крупных городах. Так что тут немало поставлено на карту. Мне кажется, вокруг нашего города происходит масса интересных вещей, и такие же ощущения испытывают люди по всей стране. Конечно, это здорово, такое случается раз в жизни. Самые захватывающие матчи проходят с участием канадских команд. Это самые шумные матчи. Там ощущается определенный настрой болельщиков. И мне кажется, что именно этого они хотят», — приводит слова Уилера пресс-служба лиги.