Сафронов: к плей-офф сборная России превратилась в команду, готовую биться за чемпионство

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Германии на молодёжном чемпионате мира.
«На групповом этапе чемпионата мира сборная играла с задором, самоотдачей, эмоциями, вижу хороший, правильный настрой молодых ребят — они стараются проявить себя, стать лидерами, выкладываются и не жалеют себя. К плей-офф они превратились в настоящую команду, готовую биться за чемпионство. У наших всё в порядке не только с мастерством, но и с фирменным русским характером. Разве не показательны итоги главного матча группы? Парни не только постоянно вели в счёте, но и обыграли шведов психологически, после игры скандинавы плакались, жаловались на мнимую «грубость» русских, а наша сборная взяла своё и пошла дальше, готовиться к плей-офф, с хорошим настроением.
Правильный настрой хоккеистов на матч — задача тренерского штаба, а тут Игорю Ларионову есть что напомнить ребятам. Например, в Лейк-Плэсиде сборная СССР тоже должна была обыграть американских студентов. Конечно, Игры-1980 для игроков сегодняшней молодёжки — далекое прошлое, но вот финал Олимпиады-2018 с той же Германией они смотрели и прекрасно его помнят, там хоккеисты сборной вышли на матч с шапкозакидательским настроением и поплатились за это, пришлось потратить много сил и эмоций, вырывая ничью на последних секундах, а победу — в овертайме. Всем понятно, каких ошибок надо избегать, чтобы спокойно пройти Германию и бороться за медали молодёжного чемпионата мира», — приводит слова Сафронова ТАСС.
- 2 января 2021
-
15:19
-
15:00
-
14:58
-
14:32
-
14:17
-
13:43
-
13:08
-
13:00
-
12:32
-
11:50
-
11:05
-
11:00
-
10:43
-
10:20
-
09:50
-
09:21
-
08:55
-
08:52
-
08:38
-
07:00
- 1 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
23:01
-
23:01
-
22:53
-
22:46
-
22:46
-
22:36
-
22:34
-
22:19
-
21:56
-
21:39
-
20:57
-
20:40
-
19:15