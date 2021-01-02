Сафронов: к плей-офф сборная России превратилась в команду, готовую биться за чемпионство

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Германии на молодёжном чемпионате мира.

«На групповом этапе чемпионата мира сборная играла с задором, самоотдачей, эмоциями, вижу хороший, правильный настрой молодых ребят — они стараются проявить себя, стать лидерами, выкладываются и не жалеют себя. К плей-офф они превратились в настоящую команду, готовую биться за чемпионство. У наших всё в порядке не только с мастерством, но и с фирменным русским характером. Разве не показательны итоги главного матча группы? Парни не только постоянно вели в счёте, но и обыграли шведов психологически, после игры скандинавы плакались, жаловались на мнимую «грубость» русских, а наша сборная взяла своё и пошла дальше, готовиться к плей-офф, с хорошим настроением.

Правильный настрой хоккеистов на матч — задача тренерского штаба, а тут Игорю Ларионову есть что напомнить ребятам. Например, в Лейк-Плэсиде сборная СССР тоже должна была обыграть американских студентов. Конечно, Игры-1980 для игроков сегодняшней молодёжки — далекое прошлое, но вот финал Олимпиады-2018 с той же Германией они смотрели и прекрасно его помнят, там хоккеисты сборной вышли на матч с шапкозакидательским настроением и поплатились за это, пришлось потратить много сил и эмоций, вырывая ничью на последних секундах, а победу — в овертайме. Всем понятно, каких ошибок надо избегать, чтобы спокойно пройти Германию и бороться за медали молодёжного чемпионата мира», — приводит слова Сафронова ТАСС.