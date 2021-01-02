Туриньи: чехи — отличная команда против фаворитов, они победили русских

Главный тренер молодёжной сборной Канады Андре Туриньи прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала МЧМ-2021 со сборной Чехии.
«Болельщики недостаточно верят в чехов. Но они были в группе с Россией, Швецией и США, в их составе только у двух хоккеистов неотрицательный показатель полезности. Они играли с элитными соперниками каждый матч. Чехия — действительно хорошая команда при игре «пять на пять», опять же, против фаворитов. Они обыграли русских.
У чехов много похожего на сборную Словакии, которую мы обыграли с трудом. Но сейчас мы показываем более качественный хоккей, чем со словаками. То же самое касается и чешской команды. Они блокируют очень много бросков, отменно «сушат» игру. Матч будет сложным. Ни в коем случае нельзя задаваться и недооценивать соперника. Нужно «копать» у ворот, забивать «грязные» голы», — приводит слова Туриньи Postmedia News.
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