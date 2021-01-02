Фёдоров — о критике «Русской Пятёрки»: не мог поверить, что мы, русские, одни такие плохие

Член наблюдательного совета ЦСКА и экс-нападающий команды НХЛ «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров рассказал о «Русской Пятёрке».



«Русская Пятёрка» — это реальность или маркетинговый миф? По моим ощущениям, мы, русские, довольно долго играли вместе в «Детройте». Я прекрасно помню тот сезон-1995/1996, в котором я набрал 107 очков. Мы играли весь сезон вместе. К сожалению, в плей-офф в те первые годы, как только нас объединили, результат не совсем получался, и не всё ладилось.



Но это не потому, что «Русская Пятёрка» играла плохо — и я вам это говорю как профессионал. А потому, что в том «Детройте» были определённые слабые стороны. Я говорю о хоккеистах, которые в какой-то напряжённый момент подводили команду. Начнём с вратарской бригады, потом перейдём к защитникам, а закончим форвардами.



То, что я помню: с тех пор, как Боумэн создал «Русскую Пятёрку», мы всегда играли вместе. Да, в одном плей-офф 1998 года, когда мы встретились в финале с «Вашингтоном», я заканчивал в тройке с Дуги Брауном и Славой Козловым. Игорь Ларионов выступал с другими игроками. Но сам факт «Русской Пятёрки» это не отменяет. И поверьте, в том сегменте времени мы провели 90 процентов на льду именно вместе.



Конечно, нам уделялось много внимания, мы попадали под большое давление. Было много неправды, что «Детройт» из-за «Русской Пятёрки» проиграл какой-то плей-офф. Сейчас я говорю об этом спокойно. А тогда понимал, что мы отвечаем за результат. Но не мог поверить, что мы, русские, одни такие плохие.



Когда я уже был главным менеджером ЦСКА, проанализировал то своё время в «Детройте», — и скажу вам, что даже если сложить сумму мастерства ребят из «Русской Пятёрки», добавив то, как мы играли и сколько голов могли забить, то мы были меньшим злом, чем другие вектора нашей команды", — приводит слова Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

С. Фёдоров: эта «Тампа» очень похожа на наш «Детройт» из 90-х