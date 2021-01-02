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Тренер сборной Германии руководит своей командой на МЧМ в часах стоимостью около 2 млн

Тренер сборной Германии руководит своей командой на МЧМ в часах стоимостью около 2 млн
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер сборной Германии Тобиас Абштрайтер руководит своей командой на молодёжном чемпионате мира — 2021 в часах Rolex Submariner Starbucks, сообщает журналист Sportsnet Шон Маккензи на своей странице в «Твиттере».

Стоимость таких часов — около 2 млн рублей.

50-летний специалист стал одним из главных модников турнира. Журналисты и пользователи соцсетей отмечают изысканный выбор одежды, стильную причёску и дорогие часы тренера.

Напомним, сегодня, 2 января, сборная России сыграет четвертьфинальный матч МЧМ-2021 со сборной Германии. Начало — в 20:00 мск.

Сборная Германии заняла третье место в группе А с командами Канады, Финляндии, Словакии и Швейцарии, набрав пять очков. Немцы одержали две победы: в основное время в матче со швейцарцами (5:4), в овертайме — со словаками (4:3 ОТ).

Прямая видеотрансляция матча Россия — Германия на молодёжном чемпионате мира — 2021
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