Тренер сборной Германии руководит своей командой на МЧМ в часах стоимостью около 2 млн

Главный тренер сборной Германии Тобиас Абштрайтер руководит своей командой на молодёжном чемпионате мира — 2021 в часах Rolex Submariner Starbucks, сообщает журналист Sportsnet Шон Маккензи на своей странице в «Твиттере».
Стоимость таких часов — около 2 млн рублей.
50-летний специалист стал одним из главных модников турнира. Журналисты и пользователи соцсетей отмечают изысканный выбор одежды, стильную причёску и дорогие часы тренера.
Напомним, сегодня, 2 января, сборная России сыграет четвертьфинальный матч МЧМ-2021 со сборной Германии. Начало — в 20:00 мск.
Сборная Германии заняла третье место в группе А с командами Канады, Финляндии, Словакии и Швейцарии, набрав пять очков. Немцы одержали две победы: в основное время в матче со швейцарцами (5:4), в овертайме — со словаками (4:3 ОТ).
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