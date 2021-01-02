«Вашингтон» пригласил четырёх русских игроков в тренировочный лагерь, «Аризона» — двух

Несколько клубов НХЛ объявили имена игроков, которые примут участие в тренировочном лагере.
«Вашингтон Кэпиталз» пригласил четверых представителей России, сообщается на официальном сайте команды. В состав попали нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Напомним, все тренировки команды будут проходить при закрытых трибунах.
«Аризона Койотс» также объявила на своём официальном сайте список игроков, которые примут участие в тренинг-кэмпе в преддверии старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В этот список попали защитник Илья Любушкин и голкипер Иван Просветов.
Любушкин выступал в нынешнем сезоне КХЛ за «Локомотив». Защитник принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности "-4" при двух минутах штрафного времени.
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