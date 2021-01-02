Объявлен состав сборной России на матч МЧМ-2021 с командой Германии. Чинахов — вне заявки

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» сообщила состав звеньев на четвертьфинальный матч МЧМ-2021 с командой Германии.
Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);
Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков; Родион Амиров— Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;
Роман Бычков – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Егор Афанасьев – Данил Башкиров;
Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Владислав Фирстов — Егор Спиридонов – Илья Сафонов;
Даниил Чайка – Егор Шеховцов; Максим Грошев – Василий Пономарёв – Захар Бардаков.
Встречу пропустят нападающий Михаил Абрамов, получивший дисквалификацию на один матч, и Егор Чинахов, у него травма.
Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
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