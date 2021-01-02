Костин — в составе «Авангарда» на гостевую серию. Стась вернулся в заявку команды

Омский «Авангард» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальной странице «ястребов» в «Твиттере».



Тренерский штаб во главе с Бобом Хартли вызвал 27 игроков — 3 голкиперов, 8 защитников и 16 нападающих.



Вратари: Игорь Бобков, Шимон Грубец, Георгий Дубровский.



Защитники: Алексей Береглазов, Максим Гончаров, Кирилл Готовец, Алексей Емелин, Оливер Каски, Вилле Покка, Алексей Соловьёв, Максим Чудинов.



Нападающие: Рид Буше, Павел Дедунов, Денис Зернов, Илья Каблуков, Илья Ковальчук, Никита Комаров, Клим Костин, Корбан Найт, Алексей Потапов, Иржи Секач, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Сергей Толчинский, Александр Хохлачёв, Наиль Якупов, Александр Яремчук.



Напомним, 3 января «Авангард» в Минске сыграет с местным «Динамо». 5 января омичи в Уфе встретятся с «Салаватом Юлаевым».