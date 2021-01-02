«Оттава» проведёт сезон-2020/2021 без капитана
«Оттава Сенаторз» не стала выбирать капитана на предстоящий сезон, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Отмечается, что три игрока будут исполнять роли альтернативных капитанов. Ими стали защитники Тома Шабо, Эрик Губрансон, а также нападающий Брэди Ткачук.
Напомним, в конце декабря 2020 года совет директоров Национальной хоккейной лиги и профсоюз игроков ратифицировали соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей начиная с 13 января 2021 года. В розыгрыш Кубка Стэнли попадут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона, при этом первые два раунда пройдут внутри дивизионов. Таким образом, команды из разных дивизионов не смогут встретиться в плей-офф до финалов конференций.
Полный календарь матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021
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