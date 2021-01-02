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Сборная России забросила в меньшинстве в четвертьфинале с командой Германии

Сборная России забросила в меньшинстве в четвертьфинале с командой Германии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Сборная России вышла вперёд в четвертьфинальном матче с командой Германии. Шайбу в меньшинстве забросил нападающий Василий Пономарёв.

На 10-й минуте встречи защитник Даниил Чайка был удалён за подножку. Через 15 секунд после этого Семён Чистяков из своей зоны сделал передачу на ход Пономарёву, тот убежал «один в ноль» и, красиво обыграв вратаря, послал шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео момента можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В свою очередь немецкая команда начала мировое первенство с проигрышей в матчах со сборными Финляндии (3:5) и Канады (2:16), после чего переиграла команды Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4).

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