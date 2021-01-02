«Твиттер» ФХР: сейв Аскарова такой мощности, что действует сразу на два немецких броска

«Твиттер» Федерации хоккея России прокомментировал сейв голкипера сборной России Ярослава Аскарова в четвертьфинальной встрече с командой Германии.
На 22-й минуте матча Тим Штюцле, оказавшись перед воротами сборной России, наносил бросок без помех, однако Аскаров смог отбить бросок. Шайба отскочила к форварду Флориану Элиасу, который бросал уже по пустым воротам, но не попал в створ.
«Когда надо, вратарь Аскаров выручает. Его сейв такой мощности, что действует сразу на два немецких броска», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР. Права на видео принадлежат ФХР.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
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