Сборная России после эффектной комбинации забросила вторую шайбу в ворота немцев

Сборная России увеличила преимущество в счёте в четвертьфинальном матче с командой Германии. Шайбу забросил Данил Башкиров.



На 29-й минуте встречи россияне удачно сыграли в отборе за чужими воротами. Затем форвард Егор Афанасьев из угла отпасовал в центр зоны, откуда Башкиров бросил точно в цель.

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Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.



Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В свою очередь немецкая команда начала мировое первенство с проигрышей в матчах со сборными Финляндии (3:5) и Канады (2:16), после чего переиграла команды Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4).