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Журналист Sporting News: защита России на одну ошибку делает 20 правильных действий

Журналист Sporting News: защита России на одну ошибку делает 20 правильных действий
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Обозреватель Sporting News Стив Курнианос дал высокую оценку действиям защиты сборной России в четвертьфинальном матче со сборной Германии.

«Русская линия защиты проводит свой лучший матч с победной встречи с США. Кажется, на каждую редкую ошибку они делают 20 правильных действий», — написал Курнианос на своей странице в «Твиттере».

К концу второго периода сборная России выигрывает благодаря шайбам Данила Башкирова и Василия Пономарёва.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В свою очередь немецкая команда начала мировое первенство с проигрышей в матчах со сборными Финляндии (3:5) и Канады (2:16), после чего переиграла команды Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4).

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