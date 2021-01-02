Журналист Sporting News: защита России на одну ошибку делает 20 правильных действий

Обозреватель Sporting News Стив Курнианос дал высокую оценку действиям защиты сборной России в четвертьфинальном матче со сборной Германии.



«Русская линия защиты проводит свой лучший матч с победной встречи с США. Кажется, на каждую редкую ошибку они делают 20 правильных действий», — написал Курнианос на своей странице в «Твиттере».



К концу второго периода сборная России выигрывает благодаря шайбам Данила Башкирова и Василия Пономарёва.



Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.



Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В свою очередь немецкая команда начала мировое первенство с проигрышей в матчах со сборными Финляндии (3:5) и Канады (2:16), после чего переиграла команды Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4).