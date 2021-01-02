Сборная России в начале третьего периода пропустила шайбу от Германии
Сборная России пропустила шайбу в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира-2021 с командой Германии. Гол забил нападающий Флориан Элиас.
На 44-й минуте Элиасу не дали атаковать из центра зоны, но тот быстро сработал в отборе, исполнив кистевой бросок, на который Аскаров не сумел среагировать.
Видео момента можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ. Права на видео принадлежат ИИХФ.
Счёт стал 2:1 в пользу сборной России. За российскую команду забросили нападающие Василий Пономарёв и Данил Башкиров.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
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