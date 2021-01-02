Kicker: большинство беззубое, но Германия может играть свободно, не боясь проиграть
Немецкий спортивный журнал Kicker прокомментировал ход матча 1/4 финала МЧМ-2021 между сборными России и Германии (2:1).
«Радость немцев после победы над Швейцарией и исторического выхода в четвертьфинал была практически безграничной. Теперь мы играем против фаворита турнира. Такой жребий мало шансов оставляет Германии, которая теперь может играть абсолютно свободно, не боясь ошибиться и проиграть. Увы, игра в большинстве остаётся беззубой, но Элиас смог попасть в ближний угол!» — пишет Kicker.
Напомним, в эти минуты проходит четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира —2021 между сборными России и Германии. Счёт был открыт на 10-й минуте встречи благодаря шайбе Пономарёва. Сборная России в тот момент играла в меньшинстве.
Сборная России в начале третьего периода пропустила шайбу от Германии
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