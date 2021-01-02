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Россия — Германия на МЧМ-2021: сейв Аскарова на последних минутах при счёте 2:1

Россия — Германия на МЧМ-2021: сейв Аскарова на последних минутах при счёте 2:1
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Голкипер сборной России Ярослав Аскаров совершил важный сейв на последних минутах четвертьфинальной встречи МЧМ-2021 с командой Германии.

На 58-й минуте минуте нападающий Элиас не смог сделать передачу на дальнюю штангу, но остался с шайбой и бросил с пятака. Аскаров ловушкой эффектно парировал шайбу.

Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN. Права на видео принадлежат Bell Media Inc.

Благодаря этому спасению сборная России смогла сохранить победный счёт и выйти в полуфинал молодёжного чемпионата мира — 2021.

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