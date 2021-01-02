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Кожевников: устроили нервотрёпку! Удаления — это эпидемия сборной России

Кожевников: устроили нервотрёпку! Удаления — это эпидемия сборной России
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу молодёжной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года с командой Германии (2:1).

«Устроили нервотрёпку. Видимо, у нас такой хоккей последнее время стал. В прошлом году канадцам финал так проиграли. Удалений много, много не забили чистых моментов. Могли делать 4:1, тогда немцы бы подсели. Нет реализации, это плохая вещь. А удаления — просто наша эпидемия. Все идёт от техники. Но самое главное, что выиграли.

Немцы готовились именно к плей-офф, подтянулись игроки, были силы. А мы много сил потратили в атаке, надо просто реализовывать. Канадцы в полуфинале будут получше, чем американцы. Игра будет ответственнее. К тому же кто в группе выигрывает, потом в плей-офф этой же команде проигрывает. Поздравляю ребят. Есть надежда на медали, это уже радует», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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