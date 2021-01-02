Кожевников: устроили нервотрёпку! Удаления — это эпидемия сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу молодёжной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года с командой Германии (2:1).
«Устроили нервотрёпку. Видимо, у нас такой хоккей последнее время стал. В прошлом году канадцам финал так проиграли. Удалений много, много не забили чистых моментов. Могли делать 4:1, тогда немцы бы подсели. Нет реализации, это плохая вещь. А удаления — просто наша эпидемия. Все идёт от техники. Но самое главное, что выиграли.
Немцы готовились именно к плей-офф, подтянулись игроки, были силы. А мы много сил потратили в атаке, надо просто реализовывать. Канадцы в полуфинале будут получше, чем американцы. Игра будет ответственнее. К тому же кто в группе выигрывает, потом в плей-офф этой же команде проигрывает. Поздравляю ребят. Есть надежда на медали, это уже радует», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 2 января 2021
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:07
-
23:03
-
22:53
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:08
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:25
-
21:16
-
21:10
-
20:57
-
20:51
-
20:27
-
20:14
-
19:47
-
19:26
-
19:13
-
19:01
-
18:46
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:25
-
17:04
-
16:47