Обновлённый рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ

Сборная России обыграла команду Германии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова.
Расписание оставшихся четвертьфиналов:
Финляндия (2A) — Швеция (3B), 2 января, начало — в 23:30 мск
Канада (1A) — Чехия (4B), 3 января, начало — в 3:00 мск
США (1В) — Словакия (4А), 3 января, начало — в 6:30 мск
Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:
1) место в группе,
2) количество очков в группе,
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе,
4) количество забитых голов в группе,
5) посев перед стартом турнира.
Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
Рейтинг сборных после группового этапа
1. Канада
2. США
3. Финляндия
4. Россия
5. Швеция
6. Чехия
7. Словакия
- 2 января 2021
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