Обновлённый рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ

Сборная России обыграла команду Германии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова.



Расписание оставшихся четвертьфиналов:



Финляндия (2A) — Швеция (3B), 2 января, начало — в 23:30 мск

Канада (1A) — Чехия (4B), 3 января, начало — в 3:00 мск

США (1В) — Словакия (4А), 3 января, начало — в 6:30 мск



Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе,

2) количество очков в группе,

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе,

4) количество забитых голов в группе,

5) посев перед стартом турнира.



Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.



Рейтинг сборных после группового этапа



1. Канада

2. США

3. Финляндия

4. Россия

5. Швеция

6. Чехия

7. Словакия

Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021