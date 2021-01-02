С кем сборной России лучше сыграть в полуфинале МЧМ-2021?

Сегодня, 2 января, сборная России пробилась в полуфинал молодёжного чемпионата мира в Канаде. В четвертьфинальной встрече российская команда одержала победу над сборной Германии со счётом 2:1. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «С кем сборной России лучше сыграть в полуфинале МЧМ-2021?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.



Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче на групповом этапе турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В свою очередь немецкая команда начала мировое первенство с проигрышей сборным Финляндии (3:5) и Канады (2:16), после чего обыграла команды Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4).