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Дата и время полуфинальных матчей на молодёжном чемпионате мира — 2021

Дата и время полуфинальных матчей на молодёжном чемпионате мира — 2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Стали известны дата и время полуфинальных матчей на молодёжном чемпионате мира — 2021.

Обе встречи состоятся 5 января. Старт первого полуфинального матча запланирован на 2:00 мск, второго — на 5:30 мск.

На этот момент известен только один участник полуфинала молодёжного чемпионата мира. Им стала сборная России, обыгравшая команду Германии со счётом 2:1 благодаря шайбам Василия Пономарёва и Данила Башкирова, а также надёжной игре голкипера Ярослава Аскарова.

Расписание оставшихся четвертьфиналов:

Финляндия (2A) — Швеция (3B), 2 января, начало — в 23:30 мск
Канада (1A) — Чехия (4B), 3 января, начало — в 3:00 мск
США (1В) — Словакия (4А), 3 января, начало — в 6:30 мск

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021
Сетка плей-офф МЧМ онлайн. Россия в полуфинале! Там нас ждёт Канада или США?
Многое будет зависеть от игры Швеция — Финляндия.
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