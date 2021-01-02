Дата и время полуфинальных матчей на молодёжном чемпионате мира — 2021

Стали известны дата и время полуфинальных матчей на молодёжном чемпионате мира — 2021.



Обе встречи состоятся 5 января. Старт первого полуфинального матча запланирован на 2:00 мск, второго — на 5:30 мск.



На этот момент известен только один участник полуфинала молодёжного чемпионата мира. Им стала сборная России, обыгравшая команду Германии со счётом 2:1 благодаря шайбам Василия Пономарёва и Данила Башкирова, а также надёжной игре голкипера Ярослава Аскарова.



Расписание оставшихся четвертьфиналов:

Финляндия (2A) — Швеция (3B), 2 января, начало — в 23:30 мск

Канада (1A) — Чехия (4B), 3 января, начало — в 3:00 мск

США (1В) — Словакия (4А), 3 января, начало — в 6:30 мск

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021