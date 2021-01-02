Третьяк: сборная России вышла на матч уже победителем, мне это напомнило финал ОИ-2018

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу молодёжной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года с командой Германии (2:1). Автором победной шайбы стал Даниил Башкиров.

«Наша команда уже вышла на матч победителем, не включила все свои лучшие качества. Это ещё раз доказывает, что каждая игра — финальная, вне зависимости от того, кто против тебя, надо играть на полных скоростях. Слава богу, что выиграли, вратарь выручил в последний момент.

Теперь надо настраиваться на следующий матч. Третий период был очень нервный, счет хлипкий был. Надо было решать в первом периоде, но немецкий голкипер здорово играл. Мне это напомнило финал Олимпиады-2018», — цитирует Третьяка РИА «Новости».

Аскаров — герой, Россия — в полуфинале МЧМ! Но наши еле унесли ноги от скромных немцев Наша команда занервничала в третьем периоде и едва не позволила Германии сотворить сенсацию.

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