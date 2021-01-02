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Третьяк — о МЧМ-2021: всё равно, с кем играть полуфинал, там убойные команды

Третьяк — о МЧМ-2021: всё равно, с кем играть полуфинал, там убойные команды
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос об оптимальном сопернике для молодёжной сборной России по полуфиналу чемпионата мира 2021 года.

«Уже всё равно, с кем играть полуфинал, там убойные команды, уровень высочайший. Будет очень тяжёлая игра», — цитирует Третьяка РИА «Новости».

Расписание оставшихся четвертьфиналов:

Финляндия (2A) — Швеция (3B), 2 января, начало — в 23:30 мск
Канада (1A) — Чехия (4B), 3 января, начало — в 3:00 мск
США (1В) — Словакия (4А), 3 января, начало — в 6:30 мск

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

Рейтинг сборных после группового этапа

1. Канада
2. США
3. Финляндия
4. Россия
5. Швеция
6. Чехия
7. Словакия

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