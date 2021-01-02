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Третьяк — о МЧМ-2021: всё равно, с кем играть полуфинал, там убойные команды

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос об оптимальном сопернике для молодёжной сборной России по полуфиналу чемпионата мира 2021 года.

«Уже всё равно, с кем играть полуфинал, там убойные команды, уровень высочайший. Будет очень тяжёлая игра», — цитирует Третьяка РИА «Новости».

Расписание оставшихся четвертьфиналов:



Финляндия (2A) — Швеция (3B), 2 января, начало — в 23:30 мск

Канада (1A) — Чехия (4B), 3 января, начало — в 3:00 мск

США (1В) — Словакия (4А), 3 января, начало — в 6:30 мск

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.



Рейтинг сборных после группового этапа



1. Канада

2. США

3. Финляндия

4. Россия

5. Швеция

6. Чехия

7. Словакия