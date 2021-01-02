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Штюцле: лучше проиграть России со счётом 1:2, чем Канаде — 2:16

Штюцле: лучше проиграть России со счётом 1:2, чем Канаде — 2:16
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий молодёжной сборной Германии Тим Штюцле подвёл итоги четвертьфинальной встречи молодёжного чемпионата мира — 2021 с командой России (1:2).

«Я ненавижу проигрывать, но определённо лучше проиграть России со счётом 1:2, чем потерпеть такое поражение, как от сборной Канады (смеётся)», — приводит слова Штюцле обозреватель The Athletic Скотт Уилер на своей странице в «Твиттере».

Сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова. Шайбы забросили нападающие Василий Пономарёв и Данил Башкиров.

Напомним, на групповом этапе сборная Германии потерпела поражение от Канады со счётом 2:16.

Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021
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