Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пономарёв: перед выходом на лёд у сборной России играет «Любэ» — «Солдат»

Пономарёв: перед выходом на лёд у сборной России играет «Любэ» — «Солдат»
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Нападающий сборной России Василий Пономарёв подвёл итоги встречи с командой Германии в четвертьфинале МЧМ-2021.

«Самое главное, что мы победили. Найдём решение, как быть лучше завтра. Сегодня немцы блокировали много бросков, встреча была похожа на матч с Чехией. Мы должны больше бросать, быть более нацеленными на ворота.

Мне повезло с партнёрами: Бардаков сохранил шайбу, Сэми Чистяков сделал отличный пас как Фетисов, и мне оставалось только разобраться с вратарём. Сначала думал, что Захар подбросит шайбу, выкинет её через борт. Он сделал ещё лучше — перевёл на Сэми, и тот всё сделал великолепно.

Начало было неплохое. Мы вчера все честно пораньше легли, вся команда спала уже часов в 8:00–8:30 вечера. Думаю, раннее начало не повлияло на схему игры. Может, переволновались, потому что первый матч плей-офф, важное событие. С каждой встречей будем наращивать темп.

Сейчас перед выходом на лёд играет «Любэ», звучит «Солдат», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021