Пономарёв: перед выходом на лёд у сборной России играет «Любэ» — «Солдат»

Нападающий сборной России Василий Пономарёв подвёл итоги встречи с командой Германии в четвертьфинале МЧМ-2021.



«Самое главное, что мы победили. Найдём решение, как быть лучше завтра. Сегодня немцы блокировали много бросков, встреча была похожа на матч с Чехией. Мы должны больше бросать, быть более нацеленными на ворота.



Мне повезло с партнёрами: Бардаков сохранил шайбу, Сэми Чистяков сделал отличный пас как Фетисов, и мне оставалось только разобраться с вратарём. Сначала думал, что Захар подбросит шайбу, выкинет её через борт. Он сделал ещё лучше — перевёл на Сэми, и тот всё сделал великолепно.



Начало было неплохое. Мы вчера все честно пораньше легли, вся команда спала уже часов в 8:00–8:30 вечера. Думаю, раннее начало не повлияло на схему игры. Может, переволновались, потому что первый матч плей-офф, важное событие. С каждой встречей будем наращивать темп.



Сейчас перед выходом на лёд играет «Любэ», звучит «Солдат», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021