Ларионов: игроки сборной России никак не могут реализовать моменты, которые создают

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о матче с командой Германии (2:1).



«Правда ли, что сборной России тяжелее играть с такими соперниками, как Чехия и Германия, которые ставят «автобусы»? Дело в том, что мы никак не можем реализовать моменты, которые создаём. Есть убойные моменты, надо попасть в створ, а мы не попадаем. Всегда легче играть от обороны, чем атаковать. Такая проблема есть не только у молодёжки. Задача этой команды — создавать моменты, трафик перед воротами. Нужно искать варианты, чтобы было присутствие на пятаке для помехи вратарю. Вы понимаете, что встреча непростая, это колоссальный опыт, с кем бы ты ни играл в четвертьфинале. Мы стараемся раскрепостить ребят, чтобы они получали удовольствие от игры.



Большинство и меньшинство? В ходе матча вырисовывается картинка и мы видим, кто из ребят более нацелен, свеж, готов. Кто более стабилен в своих игровых решениях и моментах. Задача стоит, мы играем матч плей-офф, должны принять решения, чтобы вытащить встречу, сохранить счёт, где-то сыграть от обороны. Мы с тренерским штабом обсуждаем все решения в перерыве, делаем коррективы. Есть полтора дня для подготовки к полуфиналу. Миша Абрамов должен быть свежим, и надеемся на Егор Чинахова, который усилит команду», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021