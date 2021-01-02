Ларионов: с чехами и немцами менее комфортно. Молодёжный хоккей должен быть романтичным

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился своим мнением о команде Германии.
«Удивило ли первое звено немцев? Не думаю, что это глобальный вопрос. Соперник серьёзный, мы понимали, что там много хороших ребят и бомбардиров. Ты не можешь заранее предугадать, кто забьёт гол. У нас есть четыре звена, которые играют и делают свою работу. При любой игре, как бы ты ни играл, у соперника будут моменты. Вопрос не стоял, чтобы полностью кого-то закрыть. Нужно было доминировать, играть агрессивно. Дальше в соперниках будут команды сильнее и опытнее. Я заметил, что, когда с нами играет более сильная команда, мы более ответственно относимся.
Не понравилось ли что-то в игре сборной? У нас есть вопросы всегда — по отдаче, по связкам. Мы будем это разбирать. Может, не было целиковой картины, но не было и недооценки соперника, я уже говорил об этом ранее. Игра, когда соперник играет от обороны, создаёт нам проблемы. Хоккей с чехами и немцами нам менее комфортен. Молодёжный хоккей должен быть более атакующим и романтичным», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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