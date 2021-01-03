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Россия — Германия, смотреть полный матч 1/4 финала МЧМ-2021, видео

Россия — Германия: полный матч 1/4 финала МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Сборная России обыграла команду Германии и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова.

Посмотреть полный матч можно здесь, а также на официальной странице Первого канала в YouTube.

Посмотреть видео можно в официальном аккаунте Первого Канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В свою очередь немецкая команда начала мировое первенство с проигрышей в матчах со сборными Финляндии (3:5) и Канады (2:16), после чего переиграла команды Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4).

Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021
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