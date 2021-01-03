Россия — Германия: полный матч 1/4 финала МЧМ-2021

Сборная России обыграла команду Германии и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова.
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Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В свою очередь немецкая команда начала мировое первенство с проигрышей в матчах со сборными Финляндии (3:5) и Канады (2:16), после чего переиграла команды Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4).
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