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Спортивный директор ФХГ: Германия поставила главного фаворита на грань поражения

Спортивный директор ФХГ: Германия поставила главного фаворита на грань поражения
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Спортивный директор Федерации хоккея Германии Кристиан Кюнаст прокомментировал поражение своей сборной в четвертьфинальной встрече с командой России.

«Мы поставили главного фаворита на грань поражения. Все игроки отлично представили наш немецкий молодёжный хоккей. У нас есть хорошие молодые игроки, всё впереди», — приводит слова Кюнаста официальная страница Федерации хоккея Германии в «Твиттере».

Напомним, сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова. Шайбы забросили нападающие Василий Пономарёв и Данил Башкиров. Единственный гол за немцев забил Флориан Элиас в начале третьего периода.

Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021
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