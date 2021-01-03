Спортивный директор ФХГ: Германия поставила главного фаворита на грань поражения
Спортивный директор Федерации хоккея Германии Кристиан Кюнаст прокомментировал поражение своей сборной в четвертьфинальной встрече с командой России.
«Мы поставили главного фаворита на грань поражения. Все игроки отлично представили наш немецкий молодёжный хоккей. У нас есть хорошие молодые игроки, всё впереди», — приводит слова Кюнаста официальная страница Федерации хоккея Германии в «Твиттере».
Напомним, сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова. Шайбы забросили нападающие Василий Пономарёв и Данил Башкиров. Единственный гол за немцев забил Флориан Элиас в начале третьего периода.
Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021
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