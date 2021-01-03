Бадюков: сборная России на классе обыграла Германию

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о матче сборной России с командой Германии (2:1).



«Самое главное, что достигли результата. Но эта немецкая тройка могла, конечно, достичь результата. Опять есть проблема со вторым периодом, были удаления. Но хорошо отоборонялись. В третьем периоде старались сыграть без ошибок, было преимущество по конькам, да и потенциал у нас большой. Хорошо, что выстояли — красавцы. Но должны были побеждать увереннее. Когда матч идёт на равных с топ-сборными, наша команда играет на их слабых сторонах, на своих моментах. Плюс сегодня был ранний матч, плюс чувствовали преимущество. Просто не реализовывали моменты, но на классе выиграли. С канадцами, конечно, лучше встречаться в финале, но что они, что американцы в полуфинале не подарок. Но от США мы знаем чего ждать, хотя два одинаковых матча с одним и тем же соперником увидеть тяжело. Здесь вообще не надо думать, кто попадётся», — сказал Бадюков корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021