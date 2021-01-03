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Ларионов: хотели бы снова встретиться с Канадой, Россия не забыла о поражении в Остраве

Ларионов: хотели бы снова встретиться с Канадой, Россия не забыла о поражении в Остраве
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал возможный матч с командой Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира-2021 в эфире TSN в перерыве встречи со Швецией. Специалист присутствовал в студии виртуально из-за мер безопасности.

«Россия может встретиться с Канадой в полуфинале? Это хорошая команда. Я смотрел их матчи, у них хорошая система игры, хорошие игроки, которые играют с сердцем, впрочем, как и всегда у Канады. Мы бы хотели встретиться с ней снова. Мы не забыли о прошлогоднем поражении в Остраве», — сказал Ларионов в эфире TSN.

Напомним, сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова. Шайбы забросили нападающие Василий Пономарёв и Данил Башкиров.

Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021
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