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Сборная Канады всухую обыграла Чехию в четвертьфинале МЧМ-2021

Сборная Канады всухую обыграла Чехию в четвертьфинале МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Канады и Чехии, которая завершилась победой хозяев турнира – 3:0.

В составе «кленовых листьев» отличились Дилан Козенс, Боуэн Бэйрэм и Коннор Макмайкл (ПВ).

Голкипер сборной Канады Девон Леви отметился вторым шат-аутом на турнире, отразив в этой встрече 27 бросков.

Напомним, что ранее в других четвертьфинальных поединках сборная России обыграла Германию (2:1), а Финляндия, проигрывая 0:2, сломила сопротивлении Швеции (3:2). В полуфинале сборная Канады может встретиться с подопечными Игоря Ларионова, если США обыграет Словакию в заключительном четвертьфинале.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Канада U20
Окончен
3 : 0
Чехия U20
1:0 Козенс (Макмайкл) – 08:22' (5x5)   2:0 Байрэм (Кребс, Козенс) – 11:39' (5x5)   3:0 Макмайкл (Гуле, Кребс) – 57:11' (en)
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