Сборная Канады всухую обыграла Чехию в четвертьфинале МЧМ-2021

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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Канады и Чехии, которая завершилась победой хозяев турнира – 3:0.

В составе «кленовых листьев» отличились Дилан Козенс, Боуэн Бэйрэм и Коннор Макмайкл (ПВ).

Голкипер сборной Канады Девон Леви отметился вторым шат-аутом на турнире, отразив в этой встрече 27 бросков.

Напомним, что ранее в других четвертьфинальных поединках сборная России обыграла Германию (2:1), а Финляндия, проигрывая 0:2, сломила сопротивлении Швеции (3:2). В полуфинале сборная Канады может встретиться с подопечными Игоря Ларионова, если США обыграет Словакию в заключительном четвертьфинале.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.