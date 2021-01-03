Сборная России встретится с Канадой или Финляндией в полуфинале МЧМ-2021

По итогам 3 из 4 завершившихся четвертьфинальных встреч МЧМ-2021 стали известны возможные соперники сборной России на полуфинальную стадию турнира.

Исходя из обновлённого рейтинга команд, при победе США в четвертьфинале над Словакией (1:0, идёт 2-й период) в полуфинале подопечные Игоря Ларионова встретятся с Канадой.

В случае если Соединённые Штаты проиграют Словакии, соперником сборной России станет команда Финляндия, одержавшая волевую победу над Швецией (3:2).

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.



Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ).