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Сборная России встретится с Канадой или Финляндией в полуфинале МЧМ-2021

Сборная России встретится с Канадой или Финляндией в полуфинале МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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По итогам 3 из 4 завершившихся четвертьфинальных встреч МЧМ-2021 стали известны возможные соперники сборной России на полуфинальную стадию турнира.

Исходя из обновлённого рейтинга команд, при победе США в четвертьфинале над Словакией (1:0, идёт 2-й период) в полуфинале подопечные Игоря Ларионова встретятся с Канадой.

В случае если Соединённые Штаты проиграют Словакии, соперником сборной России станет команда Финляндия, одержавшая волевую победу над Швецией (3:2).

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ).

Сборная Канады всухую обыграла Чехию в четвертьфинале МЧМ-2021
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