Вайсфельд: самое главное для молодёжной сборной России – выход в полуфинал
Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд подвёл итоги четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России обыграла сборную Германии (2:1).
«Конечно, игра сложилась очень непросто, но, самое главное, на данном этапе, – выход в полуфинал. Матч показал над чем нужно поработать перед полуфиналом. С другой стороны, наш состав, возможно, усилится Чинаховым и Абрамовым. Есть тренерам над чем подумать, ну и будем болеть за наших ребят в полуфинале», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
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