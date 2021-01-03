Вайсфельд: самое главное для молодёжной сборной России – выход в полуфинал

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд подвёл итоги четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России обыграла сборную Германии (2:1).

«Конечно, игра сложилась очень непросто, но, самое главное, на данном этапе, – выход в полуфинал. Матч показал над чем нужно поработать перед полуфиналом. С другой стороны, наш состав, возможно, усилится Чинаховым и Абрамовым. Есть тренерам над чем подумать, ну и будем болеть за наших ребят в полуфинале», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.



