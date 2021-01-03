Эмоции хоккеистов сборной Финляндии после выхода в полуфинал МЧМ-2021

Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Антти Пеннанена.
После 1-го периода сборная Швеции уверенно вела в счёте 2:0 благодаря заброшенным шайбам Лукаса Рэймонда и Эльмера Сёдерблома. Однако в начале 2-го периода финны вернулись в игру – отличился Хенри Никканен. В заключительном игровом отрезке сборная Финляндии сумела совершить камбэк после заброшенных шайб Антона Лунделля и Рони Хирвонена.
После сирены об окончании матча хоккеисты молодёжной сборной Финляндии эмоционально отпраздновали волевую победу над Швецией.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттер»-аккаунте ИИХФ.
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