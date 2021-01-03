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Эмоции хоккеистов сборной Финляндии после выхода в полуфинал МЧМ-2021

Эмоции хоккеистов сборной Финляндии после выхода в полуфинал МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Антти Пеннанена.

После 1-го периода сборная Швеции уверенно вела в счёте 2:0 благодаря заброшенным шайбам Лукаса Рэймонда и Эльмера Сёдерблома. Однако в начале 2-го периода финны вернулись в игру – отличился Хенри Никканен. В заключительном игровом отрезке сборная Финляндии сумела совершить камбэк после заброшенных шайб Антона Лунделля и Рони Хирвонена.

После сирены об окончании матча хоккеисты молодёжной сборной Финляндии эмоционально отпраздновали волевую победу над Швецией.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттер»-аккаунте ИИХФ.

Дата и время полуфинальных матчей на молодёжном чемпионате мира — 2021
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