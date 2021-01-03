Роман Ротенберг: сборная России всегда выходит побеждать. Другого результата не существует

Первый вице-президент ФХР, глава штаба молодёжной сборной России Роман Ротенберг после победы подопечных Игоря Ларионова в четвертьфинале МЧМ-2021 над Германией (2:1) высказался на тему предстоящего полуфинала турнира.



«Нам сейчас не надо обсуждать нашего возможного соперника по полуфиналу. Сборная России всегда выходит побеждать в матче с любым соперником. Никакого другого результата для нас не существует, здесь должно быть меньше разговора и больше дела», — цитирует Ротенберга ТАСС.



Напомним, что ранее в других четвертьфинальных поединках сборная Финляндии, проигрывая 0:2, сломила сопротивлении Швеции (3:2), а Канада всухую переиграла Чехию (3:0). Подопечные Игоря Ларионова могут встретиться с «кленовыми листьями» в полуфинале, если в заключительном четвертьфинале США обыграет Словакию.

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