Роман Ротенберг: сборная России всегда выходит побеждать. Другого результата не существует

Первый вице-президент ФХР, глава штаба молодёжной сборной России Роман Ротенберг после победы подопечных Игоря Ларионова в четвертьфинале МЧМ-2021 над Германией (2:1) высказался на тему предстоящего полуфинала турнира.
«Нам сейчас не надо обсуждать нашего возможного соперника по полуфиналу. Сборная России всегда выходит побеждать в матче с любым соперником. Никакого другого результата для нас не существует, здесь должно быть меньше разговора и больше дела», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Напомним, что ранее в других четвертьфинальных поединках сборная Финляндии, проигрывая 0:2, сломила сопротивлении Швеции (3:2), а Канада всухую переиграла Чехию (3:0). Подопечные Игоря Ларионова могут встретиться с «кленовыми листьями» в полуфинале, если в заключительном четвертьфинале США обыграет Словакию.
- 3 января 2021
-
06:47
-
06:43
-
06:33
-
05:58
-
05:46
-
05:33
-
02:01
-
02:00
-
01:15
-
00:47
-
00:40
-
00:25
-
00:14
- 2 января 2021
-
23:57
-
23:49
-
23:38
-
23:33
-
23:32
-
23:23
-
23:19
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:07
-
23:03
-
22:53
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:08
-
22:00