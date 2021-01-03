Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Роман Ротенберг: сборная России всегда выходит побеждать. Другого результата не существует

Роман Ротенберг: сборная России всегда выходит побеждать. Другого результата не существует
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Первый вице-президент ФХР, глава штаба молодёжной сборной России Роман Ротенберг после победы подопечных Игоря Ларионова в четвертьфинале МЧМ-2021 над Германией (2:1) высказался на тему предстоящего полуфинала турнира.

«Нам сейчас не надо обсуждать нашего возможного соперника по полуфиналу. Сборная России всегда выходит побеждать в матче с любым соперником. Никакого другого результата для нас не существует, здесь должно быть меньше разговора и больше дела», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, что ранее в других четвертьфинальных поединках сборная Финляндии, проигрывая 0:2, сломила сопротивлении Швеции (3:2), а Канада всухую переиграла Чехию (3:0). Подопечные Игоря Ларионова могут встретиться с «кленовыми листьями» в полуфинале, если в заключительном четвертьфинале США обыграет Словакию.

Ларионов: хотели бы снова встретиться с Канадой, Россия не забыла о поражении в Остраве
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021