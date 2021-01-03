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Сборная Канады вышла в полуфинал МЧМ, одержав пять побед подряд с разницей шайб 36-4

Сборная Канады вышла в полуфинал МЧМ, одержав пять побед подряд с разницей шайб 36-4
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Канады и Чехии, которая завершилась победой хозяев турнира – 3:0.

Эта победа стала для «кленовых листьев» 5-й подряд на проходящем турнире. Ранее на групповой стадии были обыграны сборные Германии (16:2), Словакии (3:1), Швейцарии (10:0) и Финляндии (4:1), а теперь в 1/4 финала и сборная Чехии (3:0). Таким образом, сборная Канады имеет разницу шайб на турнире – 36-4.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

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