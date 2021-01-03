Сборная Канады вышла в полуфинал МЧМ, одержав пять побед подряд с разницей шайб 36-4
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Канады и Чехии, которая завершилась победой хозяев турнира – 3:0.
Эта победа стала для «кленовых листьев» 5-й подряд на проходящем турнире. Ранее на групповой стадии были обыграны сборные Германии (16:2), Словакии (3:1), Швейцарии (10:0) и Финляндии (4:1), а теперь в 1/4 финала и сборная Чехии (3:0). Таким образом, сборная Канады имеет разницу шайб на турнире – 36-4.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Сборная Канады всухую обыграла Чехию в четвертьфинале МЧМ-2021
Рекомендуем вам
- 3 января 2021
-
06:47
-
06:43
-
06:33
-
05:58
-
05:46
-
05:33
-
02:01
-
02:00
-
01:15
-
00:47
-
00:40
-
00:25
-
00:14
- 2 января 2021
-
23:57
-
23:49
-
23:38
-
23:33
-
23:32
-
23:23
-
23:19
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:07
-
23:03
-
22:53
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:08
-
22:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам