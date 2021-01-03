Маккензи: Канада в матче с чехами допустила у своих ворот 20 голевых моментов

Обозреватель канадского телеканала TSN Боб Маккензи подвёл итог победного матча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира между сборными Канады и Чехии (3:0).
«Нужно отдать должное сборной Чехии — для канадцев эта победа не была лёгкой, но мощь Канады оказалась слишком серьёзной для соперника. Счёт по голевым моментам 31 — 20 в пользу канадцев, что может показаться большим преимуществом. Но Канада допустила у своих ворота 20 моментов, что является худшим показателем за турнир. Из полевых игроков можно отметить Дилана Козенса. Он лучший игрок сборной на турнире, это без сомнения. Скорость, сила, энергия — он демонстрирует это матч за матчем», — отметил Маккензи в эфире TSN.
Напомним, что ранее в других четвертьфинальных поединках сборная России обыграла Германию (2:1), а Финляндия, проигрывая 0:2, сломила сопротивлении Швеции (3:2). В полуфинале сборная Канады может встретиться с подопечными Игоря Ларионова, если США обыграет Словакию в заключительном четвертьфинале.
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