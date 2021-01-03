Кто выйдет в финал молодёжного чемпионата мира — 2021?

После того как определились участники полуфиналов МЧМ, «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто выйдет в финал молодёжного чемпионата мира — 2021?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Напомним, в четвертьфиналах были зафиксированы следующие результаты: сборная России с минимальным счётом выиграла у Германии (2:1), Финляндия одержала волевую победу над Швецией (3:2), Канада переиграла Чехию (3:0), а США победили Словакию (5:2).



В полуфинале сборная России встретится с Канадой, а США предстоит игра с Финляндией.



Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.